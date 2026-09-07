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Авто - Мото - Новости

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Mercedes-Benz научит Gelandewagen плавать

Mercedes-Benz научит Gelandewagen плавать

Компания Mercedes-Benz подала в Немецкое ведомство по патентам и товарным знакам (DPMA) патентную заявку на технологию, которая может наделить электрический G-класс способностью не просто преодолевать броды, но и плавать по поверхности воды.

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