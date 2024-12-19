На заправке в Тверской области заметили пушистого лисенка

На заправке в Вышневолоцком округе Тверской области заметили маленькое пушистое животное. Как рассказали в группе ВКонтакте «Вышний Волочёк — говорим и показываем», лисенок с объездной выходит на АЗС, где его охотно подкармливают водители разными вкусностями.
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