На заправке в Тверской области заметили пушистого лисенка

На заправке в Вышневолоцком округе Тверской области заметили маленькое пушистое животное. Как рассказали в группе ВКонтакте «Вышний Волочёк — говорим и показываем», лисенок с объездной выходит на АЗС, где его охотно подкармливают водители разными вкусностями.