Лукашенко усомнился в победе Зеленского на выборах из-за низкого рейтинга

Глава Белоруссии Александр Лукашенко выразил сомнение в победе Владимира Зеленского на предстоящих президентских выборах на Украине, ссылаясь на его невысокий рейтинг в 14-17%, о чём рассказал в интервью блогеру Марио Науфалу.