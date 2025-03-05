Лукашенко усомнился в победе Зеленского на выборах из-за низкого рейтинга

Глава Белоруссии Александр Лукашенко выразил сомнение в победе Владимира Зеленского на предстоящих президентских выборах на Украине, ссылаясь на его невысокий рейтинг в 14-17%, о чём рассказал в интервью блогеру Марио Науфалу.
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