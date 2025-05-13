Хуситы заявили о ракетной атаке по аэропорту Бен-Гурион в Израиле

Контролирующее северные районы Йемена шиитское повстанческое военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило во вторник, 13 мая 2025 года, о совершении очередной ракетной атаки на центральный израильский аэропорт Бен-Гурион.
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