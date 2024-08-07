Ещё одна африканская страна разрывает дипломатические отношения с Украиной

Правительство Нигера объявило о немедленном разрыве дипломатических отношений с Украиной. Об этом сообщает агентство France-Presse.
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