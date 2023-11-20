Ученый Мосейкин сравнил нового аргентинского президента Хавьера Милея с Дональдом Трампом

Доктор экономических наук, директор Института мировой экономики и бизнеса РУДН Юрий Мосейкин в беседе с телеканалом «Звезда» назвал нового аргентинского президента Хавьера Милея популистом, сравнив его с Дональдом Трампом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии