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Ученый Мосейкин сравнил нового аргентинского президента Хавьера Милея с Дональдом Трампом

Ученый Мосейкин сравнил нового аргентинского президента Хавьера Милея с Дональдом Трампом

Доктор экономических наук, директор Института мировой экономики и бизнеса РУДН Юрий Мосейкин в беседе с телеканалом «Звезда» назвал нового аргентинского президента Хавьера Милея популистом, сравнив его с Дональдом Трампом.

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