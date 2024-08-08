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Медведев призвал извлечь урок из атаки ВСУ на Курскую область

Медведев призвал извлечь урок из атаки ВСУ на Курскую область

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) на границе Курской области.

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Комментарии
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igor kim
Сколько нас учат - все бесполезно, неужели мы настолько тупые.
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16 час.
ВлаДимир
А кого он призвал, меня? Ладно, пойду извлекать.
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16 час.
Александр Лагуткин
Нападение на Курскую область, - это явный просчет Генерального штаба и его начальника. Как можно было просмотреть  группировку врага на границе, всего в 9 км от российских населенных пунктов. Кому было непонятно для чего это делалось? Боюсь подумать, что это было сделано намеренно, чтобы &quot;опустить&quot; нового министра в наказание  за разгром воровской банды в МО. Хотя после убийства Пригожина с его командирами-героями, всякие мысли приходят на ум. Похоже не дочистил Белоусов до конца. Остались  за спиной саботажники.  Когда же будут  конкретные выводы ВВП с целью исправить ситуацию!?
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15 час.

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