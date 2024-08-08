Медведев призвал извлечь урок из атаки ВСУ на Курскую область

Александр Лагуткин

Нападение на Курскую область, - это явный просчет Генерального штаба и его начальника. Как можно было просмотреть группировку врага на границе, всего в 9 км от российских населенных пунктов. Кому было непонятно для чего это делалось? Боюсь подумать, что это было сделано намеренно, чтобы "опустить" нового министра в наказание за разгром воровской банды в МО. Хотя после убийства Пригожина с его командирами-героями, всякие мысли приходят на ум. Похоже не дочистил Белоусов до конца. Остались за спиной саботажники. Когда же будут конкретные выводы ВВП с целью исправить ситуацию!?