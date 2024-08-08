Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) на границе Курской области.
Медведев призвал извлечь урок из атаки ВСУ на Курскую область
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igor kim
Сколько нас учат - все бесполезно, неужели мы настолько тупые.
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16 час.
ВлаДимир
А кого он призвал, меня? Ладно, пойду извлекать.
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16 час.
Александр Лагуткин
Нападение на Курскую область, - это явный просчет Генерального штаба и его начальника. Как можно было просмотреть группировку врага на границе, всего в 9 км от российских населенных пунктов. Кому было непонятно для чего это делалось? Боюсь подумать, что это было сделано намеренно, чтобы "опустить" нового министра в наказание за разгром воровской банды в МО. Хотя после убийства Пригожина с его командирами-героями, всякие мысли приходят на ум. Похоже не дочистил Белоусов до конца. Остались за спиной саботажники. Когда же будут конкретные выводы ВВП с целью исправить ситуацию!?
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15 час.
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