НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

28 подписчиков

Марат Гатин Татарстан Рәисе ярдәмчесе итеп билгеләнде

Марат Гатин Татарстан Рәисе ярдәмчесе итеп билгеләнде

Татарстан Рәисе Рөстәм Миңнеханов Каһирәдәге Рус йортының элеккеге җитәкчесе Марат Гатинны үзенең ярдәмчесе итеп билгеләде, ул «Россия – Ислам дөньясы» стратегик караш төркеме эше мәсьәләләрен җитәкләячәк.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх