Марат Гатин Татарстан Рәисе ярдәмчесе итеп билгеләнде

Татарстан Рәисе Рөстәм Миңнеханов Каһирәдәге Рус йортының элеккеге җитәкчесе Марат Гатинны үзенең ярдәмчесе итеп билгеләде, ул «Россия – Ислам дөньясы» стратегик караш төркеме эше мәсьәләләрен җитәкләячәк.
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