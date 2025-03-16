Слепаков* пытается «отбить» в суде штраф всего в 30 тысяч – неужели так обеднел

Успехи России Что-то наши миллионеры сильно обеднели! Вот и Слепаков*, признанный в России иноагентом, бьётся за штраф всего лишь в 30 тысяч рублей! Казалось бы, невелика сумма, но теперь, видимо, времена совсем трудные, и на счету уже каждая копейка.
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