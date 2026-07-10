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Копеечка - Объявления Донбасса

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Дача 30кв.м с.Приморское СНТ «Солнечный» в Мариуполе - 2 500 000 руб

Дача 30кв.м с.Приморское СНТ «Солнечный» в Мариуполе - 2 500 000 руб

Продаётся уютная дача с ухоженным приватизированным участком 4,6 сотки. с. Приморское, СНТ «Солнечный» Характеристики: дом 30 м²; две спальни; действующий камин; летняя кухня; кладовая; место для автомобиля во дворе; каркасный бассейн 5,5×1,22 м (10 м³) остаётся новым владельцам; душ и туалет на участке.

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