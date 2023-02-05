В Калининграде начнут осуществлять жесткий контроль за аттракционами

Надзор за технической безопасностью каруселей, батутов и другого развлекательного оборудования в Калининграде начнет в 2023 году осуществлять областная Служба гостехнадзора, 5 февраля сообщает пресс-служба правительства Калининградской области.
Надзор за технической безопасностью каруселей, батутов и другого развлекательного оборудования в Калининграде начнет в 2023 году осуществлять областная Служба гостехнадзора, 5 февраля сообщает пресс-служба правительства Калининградской области.
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