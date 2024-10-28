В 2025 году пособия по беременности и родам вырастут до 1,1 млн рублей

Кандидат экономических наук и доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин сообщил о повышении максимальных размеров пособий по беременности и родам в 2025 году на 200 тысяч рублей, передает издание aif.
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