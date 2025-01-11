Витаминные напитки в СССР. Не выбрасываем яблочную кожуру и не забываем про изюм

Ингерман Ланская калинарные книги совдепии были составлены исходя из нищенского положения населения, особенно в 40-е и 50-е, когда хлеб, молоко, масло были в дефиците... да и сами эти калинарные книжки были редкость

Виктор Белогорцев да лучше есть картоху с редькой чем химические фрукты которыми брезгуют даже вездесущие вредители