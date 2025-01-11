За что я люблю старые советские кулинарные книги, в них много простых и полезных рецептов. Например, про использование яблочной кожуры.
Витаминные напитки в СССР. Не выбрасываем яблочную кожуру и не забываем про изюм
Комментарии
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Ингерман Ланская
калинарные книги совдепии были составлены исходя из нищенского положения населения, особенно в 40-е и 50-е, когда хлеб, молоко, масло были в дефиците... да и сами эти калинарные книжки были редкость
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18 час.
Виктор Белогорцев
да лучше есть картоху с редькой чем химические фрукты которыми брезгуют даже вездесущие вредители
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16 час.
Елена Хараничева
Как раз у нас библиотека, собранная родителями, состоит из книг, изданных в 50-е годы. И Кулинария, и Домоводство 50-х годов присутствует!
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11 час.
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