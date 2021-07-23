Жена Федуна заступилась за сотрудницу «Спартака»: «Вампиры» решили выделиться»

Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, заступилась за сотрудницу красно-белых Ксению Богданову, которая на днях уволилась со скандалом после 11 лет работы в клубе.
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