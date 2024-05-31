Владимир Путин — игрок уровня 100. А Дюмин ещё на шаг ближе к Путину

Чего нельзя будет простить Путину? «Если он не воспитает себе преемника»Михалков Случай – псевдоним Бога, когда он не хочет подписываться собственным именем Анатоль Франс России можно сказать, повезло с Владимиром Путиным.
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