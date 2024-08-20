«Алиса» на YandexGPT написала книгу вместе с 15 современными авторами

Нейросеть хоть и не может пока написать книгу, но может помочь в ее создании. AI-евангелист и писатель Ксения Буржская рассказала RTVI, как обучают "Алису" писать тексты и каким образом нейросеть может стать соавтором литературного произведения.
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