Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Луговой
    Ай, малацы!! Пинка жабоедам хорошего, пусь валят нахрен в свою Ля Бургонь к своим мазелям. Как сказал бы по случаю по...Буркина-Фасо высы...
  • николай лебедев
    Как долго этот прыщ кузьминов будет жить?Telegram-канал Ba...
  • Татьяна Пономарева (Чушенкова)
    Вот пример мужества и героизма. О них нужно говорить на всех каналах, а не о всяких пошляках.Сегодня исполняет...

Лидер КНДР прибыл на аэродром Кневичи Владивостока, где ознакомился с современными российскими боевыми самолётами

Лидер КНДР прибыл на аэродром Кневичи Владивостока, где ознакомился с современными российскими боевыми самолётами

Ким Чен Ын продолжает поездку по Дальнему Востоку России, сегодня утром он прибыл во Владивосток, где его встретил глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх