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В СПбГУ у женщин с силиконовыми имплантами нашли нарушение работы иммунитета

В СПбГУ у женщин с силиконовыми имплантами нашли нарушение работы иммунитета

Ученые лаборатории мозаики аутоиммунитета Санкт-Петербургского университета (СПбГУ) выяснили, что у женщин с силиконовыми грудными имплантами может развиться нарушение работы иммунной системы, которое приводит к повреждению щитовидной железы.

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