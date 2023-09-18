В СПбГУ у женщин с силиконовыми имплантами нашли нарушение работы иммунитета

Ученые лаборатории мозаики аутоиммунитета Санкт-Петербургского университета (СПбГУ) выяснили, что у женщин с силиконовыми грудными имплантами может развиться нарушение работы иммунной системы, которое приводит к повреждению щитовидной железы.