Тайна «золота Ямаситы»: где искать самый известный клад Азии

Вторая мировая война оставила множество загадок, и одна из самых известных — тайна «золота Рейха». Судьба сокровищ, награбленных нацистами в Европе, интересует не только энтузиастов, но и правительства разных стран.
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