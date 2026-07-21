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Тайна «золота Ямаситы»: где искать самый известный клад Азии

Тайна «золота Ямаситы»: где искать самый известный клад Азии

Вторая мировая война оставила множество загадок, и одна из самых известных — тайна «золота Рейха». Судьба сокровищ, награбленных нацистами в Европе, интересует не только энтузиастов, но и правительства разных стран.

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