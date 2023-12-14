США заключили, что 7-нм чипы Huawei получились медленнее предшественников

В начале осени китайская компания Huawei вывела на рынок смартфоны семейства Mate 60 на базе 7-нм процессоров Kirin 9000S собственной разработки, выпускаемые компанией SMIC в условиях действия американских санкций.
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