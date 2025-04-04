Дмитриев заявил, что США признают невозможность вступления Киева в НАТО

Специальный представитель лидера Российской Федерации по межгосударственным экономическим связям Кирилл Дмитриев проинформировал о том, что власти Соединённых Штатов Америки согласились с Москвой по поводу одного из связанных с началом бушующего на украинской территории противостояния вопросов.