Генерал Гурулёв предупредил: В высоких кабинетах в России сидят "агенты влияния США". Одного раскрыли, другие всё ещё на местах

Генерал Андрей Гурулёв предупредил: в высоких кабинетах в России сидят "агенты влияния США". И даже если одного раскрыли, то другие всё ещё остаются на своих местах: "Поэтому вопрос серьёзный".
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пора создать тайную организацию типа "Белая стрела" и уничтожать всех высокопоставленных чиновников - предателей РФ физически!
Это - опять "новость"? Что все "продукты" пидоростройки - агенты влияния вражеских стран?
Есть такой термин "прикрытие агента"...Говоря о бегущих чиновниках и их предупреждении об эвакуации, надо учитывать работу хорошо законспирированной резидентуры высшего уровня и не только работающую на сша! Вон, в Лондоне проживает более 200 000 семей выходцев из нашей страны! А где их родители, тети, дяди, любовники и т.д.?!
Ну какие агенты влияния они партнёры. Или братья.
Обычный офицер полиции не может просто так взять и уехать с семьей на отдых в Турцию. Ему нельзя.
А чиновникам высшего ранга, носителям гостайны - можно?
Очень странно.
А где Павел Судоплатов?
Такое ощущение, что только в Кремле не знают о широком присутствии агентов влияния Запада, прежде всего США. Как надоело читать, что очередной государственный преступник из высших эшелонов власти улизнул от наказания в последний момент. Конечно, знают. Но что тогда мешает своевременно избавляться от негодяев и более того, привлекать их реально, а не на бумаге к ответственности? Неужто аналогично той ситуации, когда Сталин ответил, что других писателей у меня для вас нет. Эти госчиновники-негодяи в профессиональном плане на голову выше порядочных, но других для вас нет? Или есть негласная договоренность с Западом не трогать этих агентов в обмен на еще что-то? Вопросы, вопросы, вопросы... На которые уже которое десятилетие нет ответа.Эх, Русь-тройка, куда ты мчишься, куда летишь? Дай ответ! Но как и во времена Гоголя не дает она ответа. И это напрягает и пугает нормальных болеющих за свою страну граждан.
кто там называл россию бензоколонкой? ну вот..