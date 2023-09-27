ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

6 765 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид Ла Рошель
    Да, да, да... Проходили, знаем-помним, как яйса противнику прижимали, так сразу начинались "типа переговоры", а на са...Лавров назвал пос...
  • Максим Максимов
    Каждый день одни и те же герои, спустившиеся с гор, пещер, аулов, кишлаков..... Нужно разрешить порядочным гражданам ...В Москве три чело...
  • Валерий Соловьев
    Выродки собянинскиеВ Москве три чело...

Отдать передачу: эксперты предупредили о риске утечек данных при использовании VPN-сервисов

Отдать передачу: эксперты предупредили о риске утечек данных при использовании VPN-сервисов

Использование VPN-сервисов грозит передачей личной информации пользователей третьим лицам. Собранные персональные данные затем могут перепродаваться, передаваться на фишинговые сайты, а также использоваться для кибератак.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх