Отдать передачу: эксперты предупредили о риске утечек данных при использовании VPN-сервисов

Использование VPN-сервисов грозит передачей личной информации пользователей третьим лицам. Собранные персональные данные затем могут перепродаваться, передаваться на фишинговые сайты, а также использоваться для кибератак.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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