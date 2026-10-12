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Тайна «Черешневого сада»: в Геленджике снимают фильм, подробности которого держат в секрете

Тайна «Черешневого сада»: в Геленджике снимают фильм, подробности которого держат в секрете

В Геленджике стартовали съёмки фильма «Черешневый сад». Работа над картиной на местных локациях продлится около месяца, сообщили в управлении культуры города.

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