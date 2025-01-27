Эрдоган объявил о своей цели на выборах президента на 2028 год

Победить на президентских выборах 2028 года с результатом выше 50%, заявил Реджеп Тайип Эрдоган в преддверии выборов 2028 года на 8-м обычном областном конгрессе своей партии в Ване, 25 января пишет издание KARAR.
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