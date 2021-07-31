Налоговики могут получить право оперативно блокировать имущество бизнеса

Минфин и ФНС дорабатывают инструментарий для борьбы с уклонением от уплаты налогов. Налоговые органы могут получить право блокировать имущество должников в оперативном порядке — сейчас это возможно исключительно по результатам налоговой проверки.
Минфин и ФНС дорабатывают инструментарий для борьбы с уклонением от уплаты налогов. Налоговые органы могут получить право блокировать имущество должников в оперативном порядке — сейчас это возможно исключительно по результатам налоговой проверки.
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