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На Украине никак не могут определиться, что стало причиной потери F-16

На Украине никак не могут определиться, что стало причиной потери F-16

Потеря Украиной очередного американского истребителя F-16 в воздушном пространстве над Сумской областью остается одной из главных тем украинской и западной прессы.

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