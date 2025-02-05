В Волгоградской области растёт число заболевших ОРВИ. С 27 января по 2 февраля количество обращений в поликлиники с острыми респираторными инфекциями увеличилось на 17%.
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В Волгоградской области растёт число заболевших ОРВИ. С 27 января по 2 февраля количество обращений в поликлиники с острыми респираторными инфекциями увеличилось на 17%.