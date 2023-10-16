Врач Кашух рассказала, какие продукты помогают справиться с укачиванием в транспорте

Кто-то страдает только от езды в автобусах, троллейбусах или машинах, другие — только от перелетов на самолетах или передвижения на паромах и кораблях, а часть людей не могут спокойно ездить практически на любом транспорте.
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