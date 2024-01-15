Риелтор Зайцев: в начале января интерес к покупке новостроек в РФ вырос на 59%

Директор по продажам риелторской компании "Этажи" Сергей Зайцев заявил, что интерес к покупке жилья на первичном рынке на фоне ухудшения условий по льготной ипотеке вырос в России в начале января относительно прошлого года на 59%.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии