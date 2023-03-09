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Ди Мария после 5-го гола за последние 5 матчей: «Ювентус» хочет выиграть Лигу Европы и Кубок Италии»

Анхель Ди Мария рассказал о желании «Ювентуса» выиграть все кубковые турниры в этом сезоне. Аргентинец забил единственный гол в матче против «Фрайбурга» (1:0) в 1/8 финала Лиги Европы.

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