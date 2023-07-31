Военное обозрение

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Российские инженерные подразделения в зоне СВО прикрывались противодроновым комплексом «Сапфир»

Российские инженерные подразделения в зоне СВО прикрывались противодроновым комплексом «Сапфир»

Сообщается об испытании современного российского противодронового комплекса «Сапфир». Испытания проводились в ходе российской спецоперации.

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