Экономист Черниговский: рост акцизов изменил рецептуру слабоалкогольных напитков

В России производство слабоалкогольных напитков сократилось почти в семь раз. Разнообразие коктейлей из этого сегмента спиртной продукции продолжает уменьшаться, так как из них делают пивные напитки с более низким градусом.
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