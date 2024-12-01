Визит Путина в Казахстан был успешным — Марков

Визит президента России Владимира Путина в Казахстан стал успешным, особенно в рамках саммита ОДКБ и переговоров по ядерной энергетики, заявил глав Института политических исследований России Сергей Марков, пишет 30 ноября Telegram-канал KeyNews.
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