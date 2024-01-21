Состояние дорог в Кишиневе ухудшилось после очистки снега

Многие столичные водители говорят, что после применения техники для очистки дорог, состояние дорог ухудшилось, и сложнее всего ездить в городе Дурлешты, в секторе Центр и в столичном микрорайоне Телецентр.
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