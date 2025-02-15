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Пять продуктов вышли из чёрного списка: Учёные даже признали их полезными

Пять продуктов вышли из чёрного списка: Учёные даже признали их полезными

Продукты из категории "ультраобработанные" традиционно входят в чёрный список, то есть считаются самым нездоровым питанием.

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