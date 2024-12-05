Мухаммаджон не позволил обворовать магазин: отправил покупателя к предкам

Vladimir Soukhatchev

Скорее всего окажется, что в подсобке покупатель-воришка что-то сказал про мать Мухаммадджона и тот не смог сдержаться. Второй вариант - задержанный оскорбил Аллаха. Ну а третий вариант на публику никогда не выпустят - я его убил из Ненависти к Русским!!! Диаспора не одобрит однако...