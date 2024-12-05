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Мухаммаджон не позволил обворовать магазин: отправил покупателя к предкам

Мухаммаджон не позволил обворовать магазин: отправил покупателя к предкам

Русский Колоколъ Свежая история из Подмосковья про нового директора магазина, тупой предмет и бутылку за 350 рублей.

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Комментарии
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ВС
Владимир Сергеев
Почему этот мигрант не на стройке каменщиком, а в магазине директором ?
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16 час.
SUZUKI SUKIS
На кол
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15 час.
Vladimir Soukhatchev
Скорее всего окажется, что в подсобке покупатель-воришка что-то сказал про мать Мухаммадджона и тот не смог сдержаться. Второй вариант - задержанный оскорбил Аллаха. Ну а третий вариант на публику никогда не выпустят - я его убил из Ненависти к Русским!!! Диаспора не одобрит однако...
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3 час.

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