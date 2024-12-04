Военных армии Черногории, арестованных косовскими сепаратистами за майки «Косово – это Сербия», отстранили от службы

Руководство Войска Черногории нашло формальный повод отстранить от занимаемых должностей военнослужащих Райко Кривокапича и Драгутина Лалатовича, арестованных косовскими сепаратистами возле монастыря Високи Дечани.
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