Почему санкции против России не работают

В экономической войне с Москвой Европе пришлось перейти в оборону, пишет Spiegel. ЕС не смог добиться единого подхода к реализации санкций, ведь каждая страна борется за собственные национальные интересы.
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