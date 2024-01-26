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Мировое обозрение

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Почему санкции против России не работают

Почему санкции против России не работают

В экономической войне с Москвой Европе пришлось перейти в оборону, пишет Spiegel. ЕС не смог добиться единого подхода к реализации санкций, ведь каждая страна борется за собственные национальные интересы.

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