Экипажи танков Т-72Б3 поразили технику и живую силу ВСУ в курском приграничье

Минобороны РФ 27 сентября опубликовало кадры боевой работы экипажей танков Т-72Б3 группировки войск «Север» по нанесению огневого поражения технике и живой силе Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области.
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