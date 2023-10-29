Кировские ребята посмотрели представление ´Сотворение мира´.

25 октября 2023 года в ГУО ´Детский сад №1 г. Кировска´ на кружке ´Школа православия для детей ´Ангелочек´ ребята посмотрели представление ´Сотворение мира´, которое подготовила руководитель кружка Татьяна Ильюткина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии