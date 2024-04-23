В Госдуме предложили ограничить максимальную скорость СИМ в пешеходных зонах до 8 км/ч

Это может снизить количество дорожно-транспортных происшествий Депутат Госдумы Сергей Колунов предложил установить максимальную скорость движения средств индивидуальной мобильности (СИМ) на пешеходных участках (пешеходные зоны, тротуары и дорожки) до 8 км/ч, сообщает RT.
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