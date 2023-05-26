В Рособрнадзоре обсуждают изменения в системе ЕГЭ

Заместитель руководителя Рособрнадзора Игорь Круглинский заявил, что пока не планируется увеличивать число обязательных предметов Единого государственного экзамена (ЕГЭ), однако такие обсуждения ведутся, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на ТАСС.
Заместитель руководителя Рособрнадзора Игорь Круглинский заявил, что пока не планируется увеличивать число обязательных предметов Единого государственного экзамена (ЕГЭ), однако такие обсуждения ведутся, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на ТАСС.
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