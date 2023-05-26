В Рособрнадзоре обсуждают изменения в системе ЕГЭ

Заместитель руководителя Рособрнадзора Игорь Круглинский заявил, что пока не планируется увеличивать число обязательных предметов Единого государственного экзамена (ЕГЭ), однако такие обсуждения ведутся, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на ТАСС.