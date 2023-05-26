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В Рособрнадзоре обсуждают изменения в системе ЕГЭ

В Рособрнадзоре обсуждают изменения в системе ЕГЭ

Заместитель руководителя Рособрнадзора Игорь Круглинский заявил, что пока не планируется увеличивать число обязательных предметов Единого государственного экзамена (ЕГЭ), однако такие обсуждения ведутся, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на ТАСС.

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