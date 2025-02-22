Рябков рассказал о подготовке к встрече Путина и Трампа

Подготовка ко встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа уже идет, но для этого потребуется интенсивная работа, 22 февраля заявил журналистам заместитель главы МИД России Сергей Рябков.
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