Хайп на чужих трагедиях, уход игроков, драки и ненависть к ведущему: скандалы в «Что? Где? Когда?»

Он был не просто игроком «Что? Где? Когда?» — он был её нервом, её тенью и её главным скандалистом. Андрей Козлов, магистр игры, генеральный продюсер телекомпании «Игра-ТВ», человек, который мог разругаться с ведущим до такой степени, что полгода общался только через референтов.