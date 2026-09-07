В Республике Татарстан местная жительница подозревается в убийстве сожителя

4 сентября 2026 года в квартире одного из домов в городе Заинске обнаружено тело 39-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти в виде ножевого ранения грудной клетки.
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