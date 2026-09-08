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Шняги.Нет

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Улыбнитесь вместе с ними: 17 счастливых собак

Улыбнитесь вместе с ними: 17 счастливых собак

Четвероногие питомцы по праву считаются самыми жизнерадостными созданиями на планете. Их позитивный настрой не зависит от породы, возраста или обстоятельств.

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