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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тихонов о Соболеве: «Не осуждаю, но как можно не хотеть играть в «Спартаке»? Люди мечтают об этом!»

— Если представить, что к вам придет игрок и скажет: «Я не хочу играть за вашу команду». Вы сошлете его во вторую команду или отстраните? — Послушайте: если не хочет играть, то скатертью дорога.

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