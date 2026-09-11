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В «Орленке» стартовал финал Президентских состязаний школьников по летним видам спорта

В «Орленке» стартовал финал Президентских состязаний школьников по летним видам спорта

Во Всероссийском детском центре «Орленок» 11 сентября стартовал IV этап Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» (по летним видам спорта).

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