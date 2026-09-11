В «Орленке» стартовал финал Президентских состязаний школьников по летним видам спорта

Во Всероссийском детском центре «Орленок» 11 сентября стартовал IV этап Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» (по летним видам спорта).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- В России появится...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым