Губернатор ХМАО поддержала идею создать ассоциацию ветеранов СВО

Губернатор ХМАО Наталья Комарова поддержала идею создать ассоциацию ветеранов СВО. Такую идею участники боевых действий озвучили во время встречи, приуроченной к годовщине вывода советских войск из Афганистана, написала Комарова в своем telegram-канале.
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